Действующие бойцы внесут свои предложения по наполнению сквера Героев СВО в Тюмени

| Фото: Евгения Шевцова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Евгения Шевцова, ИА "Тюменская линия"

Ключевые образы специальной военной операции станут отправной точкой при разработке концепции сквера Героев СВО в Тюмени. Своим видением темы поделятся бойцы действующих подразделений и родные бойцов.

Напомним, с предложением создать на месте снесенного долгостроя по ул. Герцена общественное пространство, посвященное военнослужащим спецоперации, выступил губернатор Тюменской области Александр Моор. Горожане активно поддержали идею – за нее высказались 99,8 % опрошенных, это более 5 тыс. человек.

| Фото: Евгения Шевцова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Евгения Шевцова, ИА "Тюменская линия"

Как будет выглядеть будущий сквер, обсудили в центре стратегического развития "Сибирь" при участии архитекторов, родных бойцов, общественников, областных и городских депутатов. Главная задача – создать место, наполненное глубоким смыслом: памятное, узнаваемое, востребованное.

Так, директор тюменского детско-юношеского центра "Град" Эдвард Гиносян обратил внимание, что сквер Героев СВО - не парк развлечений. Несущими смыслами, по его словам, здесь должны быть память и уважение к подвигу соотечественников. Чтобы определить конкретные образы СВО, которые будут воплощены в виде архитектуры, подсветки, озеленения, малых форм, Эдвард Гиносян предложил обратиться к действующим военнослужащим.

"Переговорим с парнями. Сквер должен быть местом, которое наполняет молодежь чувством гордости и уважения", - сказал он.

| Фото: Евгения Шевцова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Евгения Шевцова, ИА "Тюменская линия"

Как отметил заместитель председателя Тюменской городской думы Дмитрий Осипов, сквер Героев СВО станет продолжением большой работы по увековечиванию памяти земляков. На это же нацелен масштабный проект "Лица Героев", который уже действует в городе.

"В 26 образовательных учреждениях Тюмени размещены изображения известных полководцев, Героев Советского Союза, Социалистического Труда, из них в четырех – бойцов СВО, выпускников школ. Еще в десяти такие баннеры готовятся к открытию. Это примеры мужества и героизма для современных ребят, чтить память о них – наша общая задача", - подчеркнул Дмитрий Осипов.

| Фото: Евгения Шевцова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Евгения Шевцова, ИА "Тюменская линия"

Евгения Шевцова