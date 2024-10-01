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Тюменцы могут поддержать земляков-участников премии #МыВместе

Общество, 17:43 18 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Два социальных проекта из Тюменской области участвуют в международной премии #МыВместе. Тюменцы могут поддержать земляков в народном голосовании, сообщает информационный центр регионального правительства.

Евгений Вязов представляет проект по очищению рек и озер "Мое Обь-Иртышье" в номинации "Организация"→"Территория для жизни"→"Команды 18+". Тюменский эко-секонд "Чулан" презентует одноименную программу по сбору, перераспределению и переработке вещей в номинации "Организация"→"Социальный предприниматель"→"МСП".

Голосование продлится до 21 ноября здесь. Проекты, набравшие наибольшее количество голосов, получат дополнительные баллы. Победителям конкурса вручат гранты и окажут поддержку на федеральном уровне.

Напомним, международная премия #МыВместе проводится по поручению президента России Владимира Путина.

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# добровольчество , проекты

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