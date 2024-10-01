Три детских центра открыли в Тюмени при поддержке "Моего бизнеса"

| Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

Три детских развивающих центра открыли в Тюмени по бизнес-моделям учреждения "Мой бизнес" по поручению губернатора Тюменской области. Начинающих предпринимателей проконсультировали по мерам государственной поддержки, социальному предпринимательству и др. вопросам.

Детский развивающий центр WonderKid’s открылся в д. Патрушева по ул. П. Ершова в июне 2024 года. Предприниматель Карина Устинова вложила в реализацию проекта 2 млн собственных средств. В центре "Мой бизнес" ей предоставили бизнес-план, всю необходимую информацию, помогли оформить самозанятость. В дальнейшем она планирует воспользоваться государственными программами.

"Наш центр рассчитан на детей от 1,5 до 14 лет. У нас есть образовательные услуги и творческие кружки. Сейчас в штате четыре педагога, мы планируем расширяться, поскольку количество ребятишек растет. У нас есть комплексное развитие детей, работаем над запуском речи, оказываем логопедическую помощь. Дети могут посещать занятия по английскому. Его преподает носитель языка. В выходные проходят кулинарные мастер-классы, дни рождения", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Карина Устинова.

Центр детства "СтартикУМ" по ул. Пролетарская в Тюмени открыла педагог начальных классов Евгения Горбенко при поддержке мужа Максима в августе 2024 года. Начинающие предприниматели вложили 1 млн рублей собственных средств. В 2025 году семья планирует подать заявку на признание предприятия социальным, на грант для соц. предпринимателей, пройти обучение в ШСП.

"Школа - это профессиональный рост, а здесь я самореализуюсь. В центре мы занимаемся досуговой, творческой деятельностью. Мы предоставляем коррекционную помощь. Мы решили, что откроем детский центр, но как и с чего начать, не знали. Приехали за консультацией в "Мой бизнес", получили поддержку", - отметила Евгения Горбенко.

Детский развивающий центр "Кеды" по ул. Болотникова открыла многодетная семья из Читы в апреле 2024 года. Предприниматель Олеся Нохрина рассказала, что они предоставляют три направления деятельности: группу продленного дня, мини-сад для детей от 1,5 до 6 лет и подготовку к школе.

"В другом районе мы открыли еще частный детский сад. В планах на лето сделать лагерь дневного пребывания. Нам необходимо найти помещение, чтоб была своя территория, бассейн", - добавила Олеся Нохрина.

Добавим, всего с начала года жители региона подали на реализацию бизнес-моделей 180 заявок. В основном, они поступают из Тюмени, Тобольска, Нижнетавдинского и Тюменского районов. 50 бизнес-моделей для начинающих предпринимателей разработаны по поручению губернатора Александра Моора.

Предприниматели уже запустили 11 проектов по бизнес-моделям с марта 2024 года. Это четыре детских развивающих центра, две мини-кондитерские, производство древесного угля, швейное ателье, цветочный салон и VR-комната. Еще четыре предпринимателя и самозанятых откроют свои дела до конца года.

Юлия Божок