Об искусственном интеллекте в образовании расскажут на форуме "Инфотех" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Эксперименты с искусственным интеллектом в образовании обсудят на форуме "Инфотех" в Тюменском технопарке 24 октября. Узнать о существующих цифровых решениях и возможностях приглашают всех желающих, начало встречи — в 12 часов 30 минут.

На круглом столе представят кейсы экспериментального внедрения инструментов искусственного интеллекта в образовательный процесс, а также обсудят экспериментальный подход и единую R&D-повестку для снижения рисков безответственного внедрения технологий.

Модератор встречи — директор Школы образования ТюмГУ и Центра образовательных разработок на основе технологий искусственного интеллекта Ульяна Раведовская.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте форума и заполнить анкету.