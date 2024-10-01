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Об искусственном интеллекте в образовании расскажут на форуме "Инфотех" в Тюмени

Общество, 09:18 21 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Эксперименты с искусственным интеллектом в образовании обсудят на форуме "Инфотех" в Тюменском технопарке 24 октября. Узнать о существующих цифровых решениях и возможностях приглашают всех желающих, начало встречи — в 12 часов 30 минут.

На круглом столе представят кейсы экспериментального внедрения инструментов искусственного интеллекта в образовательный процесс, а также обсудят экспериментальный подход и единую R&D-повестку для снижения рисков безответственного внедрения технологий.

Модератор встречи — директор Школы образования ТюмГУ и Центра образовательных разработок на основе технологий искусственного интеллекта Ульяна Раведовская.

Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте форума и заполнить анкету.

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