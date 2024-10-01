Более 200 человек поучаствовало в тюменском семинар-совещании "ПНИ - пространство новых идей"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Более 200 человек поучаствовало в межрегиональном семинар-совещании "ПНИ - пространство новых идей", который прошел в Тюмени. Это руководители стационарных организаций социального обслуживания для граждан с психическими расстройствами исполнительных органов субъектов РФ в сфере социального обслуживания из 12 регионов страны.

В ходе обучающих семинаров, тематических тренингов и дискуссионных площадок участники обсудили приоритетные вопросы, в частности: как сделать персонал эффективной командой, как разобраться в ТСР и наладить взаимодействие с медициной.

"Форум ПНИ – не просто площадка, дающая возможность познакомиться с насущными проблемами, инновациями и перспективами в работе. Это важная платформа для выработки новых стратегий развития и укрепления межведомственного сотрудничества в вопросах улучшения качества жизни жителей стационарных организаций социального обслуживания", - сказал директор департамента социального развития Тюменской области Дмитрий Грамотин.

Участники также посетили стационарные организации социального обслуживания Тюменской области. В ходе пленарной сессии "Решаем старые проблемы" первый заместитель Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Ольга Баталина нацелила руководителей на основные приоритеты, задачи и подходы в создании условий для достойной жизни граждан в домах социального обслуживания.

Семинар-совещание "ПНИ – пространство новых идей" соответствует основным направлениям национального проекта "Демография", пишет информационный центр правительства региона.