  • 18 октября 202418.10.2024пятница
  • USD97,1490
    EUR105,7560
  • В Тюмени -2..-4 С 4 м/с ветер северный

День открытых дверей проведут тюменские ссузы проекта "Профессионалитет"

Общество, 20:45 18 октября 2024

пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

День открытых дверей в ссузах проекта "Профессионалитет" пройдет в Тюменской области 19 октября. Школьников 8-11 классов и их родителей познакомят с востребованными рабочими профессиями и расскажут, как проходит трудоустройство студентов.

Также в программе запланированы родительские собрания, профессиональные пробы, экскурсии на предприятия работодателей и консультации по вопросам поступления.

"Приглашаем ребят и взрослых познакомиться с колледжами и преимуществами образовательных программ проекта "Профессионалитет". Будущие абитуриенты смогут под руководством мастеров производственного обучения попробовать свои силы в выполнении практических заданий, принять правильное решение о будущей профессии, сделав выбор по душе и с пользой для родного региона", - сказала директор департамента образования и науки региона Вероника Ефремова.

Мероприятия стартуют с 10 часов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Возрастное ограничение: 0+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# День открытых дверей , ссузы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:45 18.10.2024День открытых дверей проведут тюменские ссузы проекта "Профессионалитет"
20:17 18.10.2024Тюменские проекты вошли в число победителей этапа международной премии Russian Event Awards
19:44 18.10.2024Более 200 человек поучаствовало в тюменском семинар-совещании "ПНИ - пространство новых идей"
19:33 18.10.202419 отцов защитников Отечества награждены медалями в Тюмени