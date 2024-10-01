День открытых дверей проведут тюменские ссузы проекта "Профессионалитет"

| Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области | Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области

День открытых дверей в ссузах проекта "Профессионалитет" пройдет в Тюменской области 19 октября. Школьников 8-11 классов и их родителей познакомят с востребованными рабочими профессиями и расскажут, как проходит трудоустройство студентов.

Также в программе запланированы родительские собрания, профессиональные пробы, экскурсии на предприятия работодателей и консультации по вопросам поступления.

"Приглашаем ребят и взрослых познакомиться с колледжами и преимуществами образовательных программ проекта "Профессионалитет". Будущие абитуриенты смогут под руководством мастеров производственного обучения попробовать свои силы в выполнении практических заданий, принять правильное решение о будущей профессии, сделав выбор по душе и с пользой для родного региона", - сказала директор департамента образования и науки региона Вероника Ефремова.

Мероприятия стартуют с 10 часов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Возрастное ограничение: 0+.