В Нижнетавдинском районе с ноября начнет работу семейный МФЦ
Общество, 15:39 19 октября 2024
| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области
Семейный МФЦ начнет работу в Нижнетавдинском районе с 1 ноября. С клиентами будут взаимодействовать семь специалистов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Посетители многофункционального центра в режиме "одного окна" смогут получать помощь в вопросах семейных отношений, оформлять меры соцподдержки, консультироваться с юристом, психологом.
Это четвертый семейный МФЦ в Тюменской области. Ранее центры были открыты в Голышмановском муниципальном округе, Тюмени и в Ялуторовске.
Семейные МФЦ создаются в рамках пилотного проекта Минтруда России при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.