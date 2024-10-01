В Нижнетавдинском районе с ноября начнет работу семейный МФЦ

| Фото: инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Семейный МФЦ начнет работу в Нижнетавдинском районе с 1 ноября. С клиентами будут взаимодействовать семь специалистов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Посетители многофункционального центра в режиме "одного окна" смогут получать помощь в вопросах семейных отношений, оформлять меры соцподдержки, консультироваться с юристом, психологом.

Это четвертый семейный МФЦ в Тюменской области. Ранее центры были открыты в Голышмановском муниципальном округе, Тюмени и в Ялуторовске.

Семейные МФЦ создаются в рамках пилотного проекта Минтруда России при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.