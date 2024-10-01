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В Нижнетавдинском районе с ноября начнет работу семейный МФЦ

Общество, 15:39 19 октября 2024

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Семейный МФЦ начнет работу в Нижнетавдинском районе с 1 ноября. С клиентами будут взаимодействовать семь специалистов, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Посетители многофункционального центра в режиме "одного окна" смогут получать помощь в вопросах семейных отношений, оформлять меры соцподдержки, консультироваться с юристом, психологом.

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Это четвертый семейный МФЦ в Тюменской области. Ранее центры были открыты в Голышмановском муниципальном округе, Тюмени и в Ялуторовске.

Семейные МФЦ создаются в рамках пилотного проекта Минтруда России при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

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# МФЦ , Нижнетавдинский район

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