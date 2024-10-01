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23 нарушения ПДД выявила Госавтоинспекция Тюменской области за вечер

Происшествия, 11:01 19 октября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

23 нарушения ПДД выявила Госавтоинспекция Тюменской области на ул. Монтажников в Тюмени вечером 18 октября. В экспресс-режиме автоинспекторы в ходе сплошной проверки оценили на трезвость состояние около 300 водителей.

Четверо из остановленных неверно перевозили детей, пять водителей не имели полиса ОСАГО. 12 человек нарушили правила светопропускания стекол автомобиля, все сняли незаконную тонировку в присутствии инспекторов.

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Также через дорожный фильтр не прошел 24-летний водитель "Джили". Его доставили в наркологический диспансер для прохождения теста на наркотики. Результат будет позже, сообщает Госавтоинспекция региона.

Заместитель начальника отдела Госавтоинспекции Александр Швецов и зампредседателя общественной молодежной палаты при Тюменской городской думе Алексей Поляков призвали тюменцев к трезвому вождению.

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# водители , Госавтоинспекция Тюменской области , нарушения

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