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В Тюменской области дисквалифицированы семь арбитражных управляющих

Происшествия, 12:39 19 октября 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Семь арбитражных управляющих дисквалифицированы в Тюменской области. Еще 11-ти выписаны административные штрафы на общую сумму 275 тысяч рублей.

32 арбитражным управляющим суд назначил наказание в виде предупреждения, еще 32 объявлено устное замечание, пишет "Мегатюмень".

"Применение мер административной ответственности в отношении арбитражных управляющих производится арбитражным судом, – пояснила заместитель руководителя управления Надежда Киселева. – Все дела об административных правонарушениях возбуждены по причине неисполнения арбитражными управляющими обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности".

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# административные дела , арбитражный суд

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