В Тюменской области дисквалифицированы семь арбитражных управляющих

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Семь арбитражных управляющих дисквалифицированы в Тюменской области. Еще 11-ти выписаны административные штрафы на общую сумму 275 тысяч рублей.

32 арбитражным управляющим суд назначил наказание в виде предупреждения, еще 32 объявлено устное замечание, пишет "Мегатюмень".

"Применение мер административной ответственности в отношении арбитражных управляющих производится арбитражным судом, – пояснила заместитель руководителя управления Надежда Киселева. – Все дела об административных правонарушениях возбуждены по причине неисполнения арбитражными управляющими обязанностей, установленных законодательством о несостоятельности".