Тюменскую область в финале премии "Студент года" представит будущий педагог младших классов

| Фото: Студсовет Тюменской области | Фото: Студсовет Тюменской области

Будущий педагог младших классов Мария Эльтекова представит Тюменскую область на федеральном этапе премии "Студент года" в Уфе с 22 по 26 октября. 100 студентов педагогических специальностей из 46 регионов России будут работать с экспертами по профильным номинациям и выяснять, кто — лучший педагог.

"Мария Эльтекова — единственная из Тюменской области, кто прошел заочный и будет участвовать в федеральном очном этапе в Уфе в специальном треке "Студент года. Педагоги", номинация "Педагог начального образования". Думаю, у Марии есть все шансы на победу, мы верим и держим за нее кулачки", - поделилась руководитель Студцентра Тюменской области Екатерина Гагарина.

Мария Эльтекова учится на четвертом курсе в ТюмГУ, пишет департамент общественных связей региона. Девушка занимается добровольческой деятельностью, номинирована на звание лучшего вожатого Тюменской области, работает педагогом-организатором в тюменской гимназии №1, руководит волонтёрским отрядом "Твори добро", возглавляет Центр детских инициатив, проводит уроки для младших школьников.

"Я всегда мечтала стать педагогом, ведь перед глазами был очень тёплый пример — моя любимая учитель математики Татьяна Бормотова. Хочу достичь успехов в этой благородной профессии. Уверена, что учитель играет ключевую роль в формировании будущего поколения. В Уфе проведу урок по окружающему миру и занятие "Разговоры о важном". Они будут посвящены доброте, дружбе и взаимопомощи", - поделилась Мария.