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Артем Жога посетил музей семьи императора Николая II в Тобольске

Общество, 12:24 19 октября 2024

Telegram-канал полпреда президента России в УФО Артема Жоги | Фото: Telegram-канал полпреда президента России в УФО Артема Жоги

По приглашению губернатора Тюменской области Александра Моора полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога посетил исторические места Тобольска 19 октября.

В первую очередь он посетил музей семьи императора Николая II. Здесь с августа 1917 года по апрель 1918 года содержалась под арестом царская семья.

"Поразила искренняя любовь и забота служителей музея о наследии царской семьи. Запомнились некоторые предметы быта: на стуле лежит шаль Александры Федоровны, на стене висит балалайка цесаревича Алексея, а в одной из комнат я увидел фотографию французского бульдога — она хранит память о первой влюбленности княжны Татьяны. Если вы окажетесь в Тобольске, обязательно загляните в этот музей", - написал полпред в своем Telegram-канале.

Также он поблагодарил сотрудников музея за их труд и преданность своему делу.

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# Артем Жога , музей семьи Романовых , Тобольск

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