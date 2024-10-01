Новое качество жизни обеспечили пожилой пациентке ишимские врачи

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Избавиться от болей в коленных суставах, которые мучили ее на протяжении 15 лет, помогли 71-летней местной жительнице врачи областной больницы №4 Ишима.

Первую операцию — тотальное эндопротезирование левого коленного сустава, выполнил заведующий отделением травматологии Парвинжон Азимов в 2023 году.

Год спустя пациентка снова оказалась на операционном столе. Этот же врач помог женщине избавиться от деформирующего остеоартроза правого коленного сустава.

"Для меня, как для врача, очень важно, что пациенты доверяют нам. Каждая операция — это результат совместных усилий и слаженной работы каждого участника команды", — поделился заведующий травматологическим отделением.