ФК "Тюмень" примет пермяков на домашнем поле 29 октября

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Команду "Амкар-Пермь" примут футболисты "Тюмени" на домашнем поле. Соперников тюменцев в шестом раунде "Пути регионов" FONBET Кубка России определила жеребьёвка. Матч состоится на стадионе "Геолог" 29 октября, начало в 19 часов 30 минут.

Уральцы в этом сезоне считались фаворитами своей группы второй лиги "Б" первенства страны, однако за тур до финиша занимают только второе место, уступая два очка кировскому "Динамо". Отметим, что за пермяков выступают два бывших защитника "Тюмени" - Антон Бочаров и Кирилл Мырзаков.

Остальные пары: "Балтика" (Калининград) – "Урал" (Екатеринбург), "Шинник" (Ярославль) – "Чайка" (Песчанокопское), "Сочи" - "Спартак" (Кострома). Победитель шестого раунда в следующем этапе сыграет дома. Его соперником будет одна команд, занявшая третье место в "Пути РПЛ". За тур до финиша это "Краснодар", казанский "Рубин", "Динамо" из Махачкалы и "Химки".