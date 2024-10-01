Лучших преподавателей ТИУ определят в ноябре

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Преподаватели ТИУ борются за звания лучших, ежегодный грантовый конкурс "Педагог года" проходит в Тюменском индустриальном университете.

За звание соревнуются 27 преподавателей из всех структурных подразделений вуза в номинациях "Профессор года", "Доцент года", "Старший преподаватель/ассистент года", "Преподаватель года" и "Мастер года".

Участникам необходимо написать эссе "Моя педагогическая философия", снять видеоролик о себе и провести конкурсные занятия, которые оценивает экспертное жюри.

Подготовиться к испытаниям участникам помогает программа повышения квалификации "Школа педагогического мастерства", которая проводится на базе Института дополнительного и дистанционного образования.

Доцент Нефтегазового института Никита Паклинов представил экспертам занятие в формате практической работы. Студентам предстояло выявить неточности в эксплуатации оборудования, используемого на месторождении.

Практическое занятие не только продемонстрировало высокий уровень профессиональной подготовки, но и позволило студентам применять теоретические знания на практике.

Конкурсные занятия будут проходить до 6 ноября. Далее состоится зрительское голосование за лучший видеоролик. Имена победителей будут объявлены в День преподавателя, 19 ноября.