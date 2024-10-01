Более 100 видов семян запрещенных гибридов выявили в магазинах Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 100 видов семян запрещенных сортов гибридов сельхозкультур выявили в магазинах Тюменской области с начала 2024 года. Все они не внесены в Госреестр селекционных достижений.

Как сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО – Югре, всего инспекторы провели семь обследований предприятий. Кроме семян они выявили 50 кг лука-севка, 100 кг семенного картофеля, которые продавались с нарушением требований законодательства в области семеноводства

Только в октябре при проверке в магазине "Агрохимсервис", реализующего семена овощных культур, как оптом, так и в мелкой фасовке, обнаружили 12 незарегистрированных сортов. В том числе огурцы "Суперклуша", "Казанский", "Клевый парень", "Попробуй закуси", "Замаринуй", томаты "Скатерть-самобранка", "Синяя гроздь", "Чернично-сливочный", "Черничный пломбир", "Стенька Разин", моркови "Медовая на вкус", "Медовый хруст".

Предприниматель получил предостережение. Он также обязан принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований в области семеноводства.