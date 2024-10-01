Ялуторовский острог признан победителем премии Russian Event Awards на окружном этапе

| Фото: предоставлено Ниной Бешенцевой | Фото: предоставлено Ниной Бешенцевой

Туристический комплекс "Ялуторовский острог" признан лучшим музейно-выставочным комплексом для проведения турсобытия по итогам финала окружного этапа Уральского федерального округа Международной премии Russian Event Awards в Екатеринбурге. В номинации "Лучшее этнокультурное событие" ялуторовчане отмечены дипломом первой степени за фестиваль казачьей культуры "Батькина каша".

"Это наша юбилейная премия, пять лет команда "Арт-Вояжа" развивает, продвигает событийный туризм Ялуторовска. За это время эксперты премии и участники познакомились почти со всеми нашими событиями, и не только во время защиты. Многие из сообщества событийщиков России уже побывали в Ялуторовске, в том числе и эксперты. Что касается победных мест, все пять лет, сколько бы мы ни подавали событий, все становились победителями и на региональном, и международном этапах", - рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель туркомплекса "Ялуторовский острог" Нина Бешенцева.

Для Ялуторовского острога первые места в окружном этапе премии Russian Event Awards стали 17 и 18 наградой в общей копилке достижений, где уже есть Гран-при.

Всего эксперты премии за два дня познакомились с 60 проектами пяти регионов УФО. 12 проектов Тюменской области стали лауреатами. Впереди у победителей финал премии в Нижнем Новгороде, где пройдет презентация событий со всей России.

Анжела Лебедева