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Парты Героев СВО открыли в молодежном центре в Тобольске

Общество, 16:38 21 октября 2024

Администрация Тобольска | Фото: Администрация Тобольска

Именные парты в память о погибших участникам специальной военной операции Александра Мельникова и Ивана Волкова открыли в военно-спортивном молодежном центре "Россияне" в Тобольске.

Оба героя - воспитанники центра. Александр и Иван стояли у истоков его развития и прошли путь до инструкторов и наставников, внесли весомый вклад в развитие и патриотическое воспитание детей и молодежи города, сообщает пресс-служба администрации Тобольска.

Александр Мельников в числе первых принял решение об участии в СВО в составе батальона "Сибирь". 8 июня 2023 года погиб при исполнении воинского долга. За мужество и героизм Указом президента РФ награжден орденом Мужества.

Ивана Волкова военная служба привлекала с самого детства. Во время службы участвовал в боевых конфликтах на территории Сирии, Ливии, Судана, ЦАР, Мали, Буркина-Фасо. В 2023 году принял решение об участии в специальной военной операции. 12 июня 2024 года в должности командира группы при захвате опорного пункта противника в Донецкой республике героически погиб. Награжден Медалью Суворова и 3 медалями "За отвагу".

На открытии "Парт Героев" присутствовали родные и близкие Александра и Ивана, Герой РФ Владимир Алимов, социальный координатор государственного фонда "Защитники Отечества" в Тобольске, представитель местного отделения "Бессмертный полк России" Владимир Габрусь, ветеран военной службы, полковник запаса Игорь Заволовский, воспитанники и инструкторы центра.

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# парта Героя , СВО , Тобольск

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