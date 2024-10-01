Ели, сосны и яблони дополнили новый сквер на ул. Энергостроителей в Тюмени

Крупномерные ели, сосны и яблони высадили тюменцы рядом с новым общественным пространством на ул. Энергостроителей, 10 в областном центре. 12 молодых деревьев городу подарил индивидуальный предприниматель Мартюченко, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Год назад дизайн-проект для скверика выбирали более двух тыс. тюменцев, опрос проводился на платформе Минстроя РФ в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Теперь на месте ранее подтапливаемого пустыря с ивняком появилась благоустроенная территория с многофункциональной спортивной площадкой, турниками, качелями, детскими игровыми комплексами, освещением и видеонаблюдением. Высажены деревья, обустроены места для отдыха горожан.

Руководитель управы Восточного административного округа Евгений Триль напомнил, что к благоустройству подходили комплексно. В процессе соединили тротуарами улицу Энергостроителей и бульвар Бориса Щербины, обустроили площадку для выгула домашних животных. Рядом уже благоустроены территории домов № 10 и 10а по улице Энергостроителей.

"В своем дворе я буду высаживать деревья, пока буду жить, потому что это продолжение жизни. На нашей новой озелененной территории теперь столько людей гуляет, на прекрасной спортивной площадке дети в футбол и баскетбол играют. Строители все предусмотрели. Пожилые люди могут размяться, гуляя по развитой пешеходной сети. Я и сама занимаюсь спортом каждый день", - поделилась местная активистка Любовь Леньо.

В свое время она переехала в этот двор Восточного округа из Нового Уренгоя. В северном городе Любовь Леньо посадила немало кедров и берез, в Тюмени приживается уже третья ее сосенка. Кроме того, активистка успевает заниматься общественно значимой деятельностью: вместе с единомышленницами из организации "Подари тепло солдату" вяжет маскировочные сети, костюмы, отправляет посылки бойцам СВО в госпитали и подшефный Краснодон.