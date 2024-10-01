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Женщина и подросток погибли на пожаре в деревне Боровлянка Тюменской области

Происшествия, 10:46 22 октября 2024

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

Женщина и подросток погибли на пожаре в д. Боровлянка Голышмановского городского округа. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

Частный дом площадью 56 кв. м загорелся ночью 22 октября. Пламя охватило одноэтажное жилье, пристрой и веранду. В доме проживали шесть человек. Глава семьи смог вывести на улицу 3 детей. Мужчина получил ожоги, его госпитализировали. При тушении сотрудники МЧС обнаружили тело 30-летней женщины и 13-летнего мальчика.

Эксперты устнавливают причину возгорания. Голышмановский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тюменской области проводит доследственную проверку, передает ведомство.

Следователи осматривают место ЧП, устанавливают личности погибших и причины пожара. В ближайшее время будут назначены все необходимые первоначальные судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Для координации деятельности правоохранительных органов и экстренных служб на место трагедии выехал прокурор Голышмановского округа Николай Бизин. Он даст оценку соблюдению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также обеспечению требований пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и принятие процессуального решения по данному факту.

Комментарий заместителя начальника 110 ПСЧ Главного управления МЧС России по Тюменской области Сергея Южанина.

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# Голышмановский городской округ , ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар , прокуратура Тюменской области

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