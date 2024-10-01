30 человек погибли на дорогах Тюменской области из-за выезда на встречную полосу

30 человек погибли, 130 - получили ранения в 85 ДТП на дорогах Тюменской области из-за выезда на встречную полосу в 2024 году. Госавтоинспекция региона выявила самые опасные нарушения ПДД, сообщает ведомство.

159 дорожных аварий произошло с участием водителей в состоянии опьянения, при этом погиб 21 человек, 200 - ранены.

"Соблюдая ПДД, водители могут минимизировать смертность людей на дорогах, - отметил начальник управления Госавтоинспекции региона Андрей Миллер. - В Тюменской области много делается для того, чтобы мотивировать водителей быть законопослушными участниками движения: улучшаются дорожные условия, устанавливаются камеры, выявляющие такие опасные нарушения ПДД, как выезд на встречную полосу".