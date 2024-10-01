Студенты ТюмГУ получили именную стипендию Почетного консула Республики Казахстан

| Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: Управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Четверо студентов Тюменского госуниверситета стали финалистами конкурса на получение именной стипендии Почетного консула Республики Казахстан. Среди них магистранты Школы естественных наук Юлия Найда и Ильнара Айтмухамбетова, студентка 4 курса Школы естественных наук Дарья Плисова и студент Финансово-экономического института Артем Каргин.

Дипломы победителям конкурса на соискание стипендии вручил Почетный консул Республики Казахстан в Тюмени Владислав Квасов. Выплата вручается из личных средств Владислава Квасова третий раз и является самой международной стипендией в университете, сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза.

Участие в конкурсе могли принять обучающиеся ТюмГУ, которые являются гражданами Казахстана. Отметим, всего в университете обучается 727 таких студентов, поэтому конкуренция за стипендию была высокая. Эксперты оценивали успеваемость кандидатов и наличие у них значимых достижений в научно-исследовательской, учебной и волонтерской деятельности.

Вручая награды, Владислав Квасов предложил Почетным консулам стран, представленных в регионе, а также руководителям предприятий и организаций учреждать подобные формы поощрения для мотивации и поддержки как российских, так и иностранных талантливых студентов.