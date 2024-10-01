Студенты ТюмГУ получили именную стипендию Почетного консула Республики Казахстан
Четверо студентов Тюменского госуниверситета стали финалистами конкурса на получение именной стипендии Почетного консула Республики Казахстан. Среди них магистранты Школы естественных наук Юлия Найда и Ильнара Айтмухамбетова, студентка 4 курса Школы естественных наук Дарья Плисова и студент Финансово-экономического института Артем Каргин.
Дипломы победителям конкурса на соискание стипендии вручил Почетный консул Республики Казахстан в Тюмени Владислав Квасов. Выплата вручается из личных средств Владислава Квасова третий раз и является самой международной стипендией в университете, сообщили в управлении стратегических коммуникаций вуза.
Участие в конкурсе могли принять обучающиеся ТюмГУ, которые являются гражданами Казахстана. Отметим, всего в университете обучается 727 таких студентов, поэтому конкуренция за стипендию была высокая. Эксперты оценивали успеваемость кандидатов и наличие у них значимых достижений в научно-исследовательской, учебной и волонтерской деятельности.
Вручая награды, Владислав Квасов предложил Почетным консулам стран, представленных в регионе, а также руководителям предприятий и организаций учреждать подобные формы поощрения для мотивации и поддержки как российских, так и иностранных талантливых студентов.