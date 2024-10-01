Тюменская область присоединилась к новому спортивному проекту общества "Знание"
Тюменская область присоединилась к новому проекту о спортивных достижениях общества "Знание". Первая мотивационная встреча в регионе прошла на площадке мультицентра "Моя территория" в Ишиме.
Участниками стали студенты Ишимского педагогического института им. П. П. Ершова – филиала Тюменского государственного университета. Экспертом выступил замдиректора по образовательной деятельности в вуза Алексей Поливаев. Лектор рассказал о своем спортивном прошлом – в детстве он занимался спортивной гимнастикой, затем легкой атлетикой, где выполнил второй взрослый разряд. После поступления в институт увлекся баскетболом и футболом.
Спорт до сих пор присутствует в жизни Алексея Поливаева. Так, он принимал участие в организации Лиги дворового спорта по баскетболу в Ишиме, является менеджером, тренером и игроком Межрегиональной любительской баскетбольной лиги.
В ходе встречи эксперт поделился причинами, почему необходимо регулярно заниматься спортом – это возможность сбросить лишний вес, завести новые знакомства, укрепить иммунитет, снизить уровень стресса и получить заряд энергии. Также лектор объяснил, как сделать спорт полезной привычкой. Для этого нужно сформулировать цель, которая мотивирует, тренироваться в одно и тоже время на протяжении хотя бы 66 дней – это позволит организму привыкнуть к системным нагрузкам.
"Спорт позволял мне не только поддерживать хорошую физическую форму, но и воспитал характер, научил целеустремленности и дисциплине. Это не просто хобби, а образ жизни, который приносит мне радость и удовлетворение", – подчеркнул он.
Отметим, что новый просветительский проект российского общества "Знание" и Министерства спорта РФ призван повысить уровень знаний россиян о спортивных победах России и вдохновить молодых ребят на покорение спортивных вершин. Всего пройдет 450 мотивационных встречи в 50 регионах страны. Они соберут более 20 тыс. слушателей, сообщают организаторы.
Проект стартовал 25 сентября в шести регионах страны. В рамках трека уже выступили олимпийский чемпион по волейболу Тарас Хтей, олимпийская чемпионка по велоспорту Ольга Слюсарева, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, трехкратный чемпион мира по биатлону и призер Олимпийских игр Иван Черезов, двукратный чемпион мира по каратэ киокусинкай Евгений Мамро, олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе Ольга Каниськина.