Тюменская область присоединилась к новому спортивному проекту общества "Знание"

| Фото: пресс-служба общества "Знание" | Фото: пресс-служба общества "Знание"

Тюменская область присоединилась к новому проекту о спортивных достижениях общества "Знание". Первая мотивационная встреча в регионе прошла на площадке мультицентра "Моя территория" в Ишиме.

Участниками стали студенты Ишимского педагогического института им. П. П. Ершова – филиала Тюменского государственного университета. Экспертом выступил замдиректора по образовательной деятельности в вуза Алексей Поливаев. Лектор рассказал о своем спортивном прошлом – в детстве он занимался спортивной гимнастикой, затем легкой атлетикой, где выполнил второй взрослый разряд. После поступления в институт увлекся баскетболом и футболом.

Спорт до сих пор присутствует в жизни Алексея Поливаева. Так, он принимал участие в организации Лиги дворового спорта по баскетболу в Ишиме, является менеджером, тренером и игроком Межрегиональной любительской баскетбольной лиги.

В ходе встречи эксперт поделился причинами, почему необходимо регулярно заниматься спортом – это возможность сбросить лишний вес, завести новые знакомства, укрепить иммунитет, снизить уровень стресса и получить заряд энергии. Также лектор объяснил, как сделать спорт полезной привычкой. Для этого нужно сформулировать цель, которая мотивирует, тренироваться в одно и тоже время на протяжении хотя бы 66 дней – это позволит организму привыкнуть к системным нагрузкам.

"Спорт позволял мне не только поддерживать хорошую физическую форму, но и воспитал характер, научил целеустремленности и дисциплине. Это не просто хобби, а образ жизни, который приносит мне радость и удовлетворение", – подчеркнул он.

Отметим, что новый просветительский проект российского общества "Знание" и Министерства спорта РФ призван повысить уровень знаний россиян о спортивных победах России и вдохновить молодых ребят на покорение спортивных вершин. Всего пройдет 450 мотивационных встречи в 50 регионах страны. Они соберут более 20 тыс. слушателей, сообщают организаторы.

Проект стартовал 25 сентября в шести регионах страны. В рамках трека уже выступили олимпийский чемпион по волейболу Тарас Хтей, олимпийская чемпионка по велоспорту Ольга Слюсарева, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, трехкратный чемпион мира по биатлону и призер Олимпийских игр Иван Черезов, двукратный чемпион мира по каратэ киокусинкай Евгений Мамро, олимпийская чемпионка по спортивной ходьбе Ольга Каниськина.