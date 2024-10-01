Об оперном певце Андрее Лабинском расскажут тюменцам на музыкальном лектории

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Музыкальный лекторий "Андрей Лабинский — первый заслуженный работник культуры РСФСР в Тюмени" состоится в библиотеке истории города (ул. Щербакова, 11) 27 октября. Начало — в 15 часов 30 минут.

О личности и творчестве известного русского и советского оперного и камерного певца, выступавшего ранее на сцене Текутьевского театра, расскажет хранитель музейных коллекций ГАУ Северного Зауралья Елена Алексеева. Песни Лабинского исполнят студенты и преподаватели колледжа искусств Тюменского государственного института культуры.

Мероприятие пройдет в рамках городского фестиваля "Текутьевские дни".

Для участия в мероприятии необходима предварительная запись по телефону: 8 (3452) 22-52-37.

Возрастное ограничение: 6+.