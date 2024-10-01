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Городской фестиваль "Текутьевские дни" состоится в Тюмени

Общество, 10:02 24 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четвертый городской фестиваль "Текутьевские дни" пройдет в библиотеке истории города (ул. Щербакова, 11) в Тюмени 26 и 27 октября. В этом году отмечается 186 лет со дня рождения городского головы и мецената Андрея Текутьева.

В первый день фестиваля в 15 часов специалист по выставочной работе Тюменского драмтеатра Надежда Васькова расскажет о некоторых страницах его истории. Руководитель театра-студии "Свобода" Амит Камбодж проведет мастер-класс по театральному искусству. Также гостей ждет театральная зарисовка "Из жизни Андрея Ивановича".

В этот же день будут подведены итоги краеведческого конкурса видеороликов "По любимым аллеям".

Для участия в мероприятиях необходима предварительная запись по телефону: 8 (3452) 22-52-37.

Возрастное ограничение: 6+.

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