Городской фестиваль "Текутьевские дни" состоится в Тюмени
Четвертый городской фестиваль "Текутьевские дни" пройдет в библиотеке истории города (ул. Щербакова, 11) в Тюмени 26 и 27 октября. В этом году отмечается 186 лет со дня рождения городского головы и мецената Андрея Текутьева.
В первый день фестиваля в 15 часов специалист по выставочной работе Тюменского драмтеатра Надежда Васькова расскажет о некоторых страницах его истории. Руководитель театра-студии "Свобода" Амит Камбодж проведет мастер-класс по театральному искусству. Также гостей ждет театральная зарисовка "Из жизни Андрея Ивановича".
В этот же день будут подведены итоги краеведческого конкурса видеороликов "По любимым аллеям".
Для участия в мероприятиях необходима предварительная запись по телефону: 8 (3452) 22-52-37.
Возрастное ограничение: 6+.