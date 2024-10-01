Электросетевые компании Тюмени готовятся к работе в зимний период

| Фото: Департамент городского хозяйства Тюмени | Фото: Департамент городского хозяйства Тюмени

В Тюмени продолжается подготовка электросетевого хозяйства к работе в зимний период. Чтобы обеспечить тюменцам комфортные условия в холодное время года и минимизировать негативные явления, компании "СУЭНКО" и "Россети" запланировали мероприятия по ремонту и реконструкции объектов электросетевого хозяйства. Наибольшая их часть выполнена, сообщает администрация города.

По словам директора филиала "СУЭНКО" Тюменские городские электрические сети Александра Бойченко, уже завершены ремонты в 18 СНТ, среди них "Берёзка-3", "Надежда", "Плодовое", "Тура" и "Текстильщик". До конца года работы закончат еще на 17 объектах.

Всего компания "СУЭНКО" планировала отремонтировать 485 трансформаторных подстанций и 183,8 км воздушных и кабельных сетей. Эти работы завершены полностью.

Первый заместитель директора - главный инженер филиала АО "Россети Тюмень" Тюменские электрические сети Сергей Хотненко рассказал, что приобретено 10 трансформаторов, что увеличит мощность тюменских объектов на 94 мегавольт-ампер.

"Сейчас проводим работы на кабельно-воздушной линии "Поток-1" и "Поток-2" от подстанции "Березняки" до распределительного пункта "Новотарманский". Договор подряда заключен, кабель приобретён. На сегодняшний день приступили к наклонно-горизонтальному бурению: впервые подрядная организация применяет такую технологию, когда в один прокол в одну скважину мы протаскиваем две трубы. Из 8 тысяяч 280 метров уже проложили 1 тысячу 720 метров", - сообщил он.

Еще один объект компании "Россети", находящийся в активной фазе работы, — это подстанция "Казарово". Здесь будет увеличена трансформаторная мощность. Установят и запустят два трансформатора по 16 мегавольт-ампер. Ориентировочный срок завершения — 31 октября.