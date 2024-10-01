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35 курсантов проходят в Тюмени обучение по программам центра "Воин"

Общество, 17:40 23 октября 2024

ТИУ | Фото: ТИУ

35 курсантов проходят обучение по программам военно-спортивной подготовки центра "Воин", которое стартовало на базе Тюменского индустриального университета. Это второй поток участников патриотического проекта в вузе.

На открытии проректор по образовательной деятельности университета Раис Абдразаков отметил важность формирования активной гражданской позиции у молодого поколения.

"Мы всегда уделяли большое внимание патриотическому воспитанию, а в текущих условиях еще больше усиливаем эту работу. Для нас важно подготовить не просто высококвалифицированных специалистов, а профессионалов, которые любят Родину и работают на благо своей страны", – подчеркнул он.

Курсанты группы "Ратник 3" в течение двух месяцев будут обучаться по программе "Военно-спортивная подготовка". За это время они освоят азы национальной безопасности, огневой, тактической, инженерной подготовки, организации связи, пилотирования беспилотных летательных аппаратов и многое другое. Также они изучат "Основы тактической медицины". Занятия проведут квалифицированные инструкторы.

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Финалом обучения станет итоговое комплексное занятие на базе "Стальной азарт", где удачно освоившие программу получат сертификаты, сообщает пресс-служба ТИУ.

Проект, запущенный по поручению президента РФ в декабре 2022 года, действует в 21 российском субъекте. Тюменский индустриальный университет и центр "Воин" стали партнерами в январе 2024 года. Среди основных направлений сотрудничества – обучение студентов начальным знаниям в области обороны и подготовка по основам военной службы; разработка передовых специализированных образовательных программ; развитие связей со спортивными, военно-патриотическими организациями; проведение образовательных и просветительских мероприятий.

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# военно-патриотическое воспитание , студенты , ТИУ

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