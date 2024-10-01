Житель Тюменской области незаконно перевез через границу лесоматериалы

| Фото: Тюменская таможня (архив) | Фото: Тюменская таможня (архив)

Житель с. Упорово Тюменской области незаконно перевез через таможенную границу лесоматериалы объемом 525 кубометров. Общая стоимость ущерба - более 1 млн 549 тыс. рублей, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Приговором Петуховского районного суда Курганской области житель признан виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов). По результатам рассмотрения уголовного дела ущерб он не возместил.

Транспортный прокурор обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с виновного лица ущерба в бюджет государства более 1,5 млн рублей. Требования были удовлетворены. Фактическое исполнение решения суда на контроле прокуратуры.