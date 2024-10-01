Около 400 тысяч человек посмотрели прямую линию с губернатором Александром Моором

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Около 400 тыс. человек посмотрели прямую линию с губернатором Тюменской области Александром Моором, сообщает информационный центр правительства региона.

Трансляция прямого эфира велась на 108 площадках. Для просмотра прямой линии 251 тыс. 389 человек выбрали официальные аккаунты главы региона ВКонтакте, Одноклассники, Telegram.

Более 142 тыс. земляков следили за прямой линией по ТВ: ОТР, Тюменское время, TVOЯ Тюмень, Тобольское время, Ишимское время.