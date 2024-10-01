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Водителей предупреждают о тумане на участках трассы Тюмень – Омск

Общество, 21:40 23 октября 2024

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

На участках федеральной автодороги Тюмень – Омск в Голышмановском городском округе и Ишимском районе сложные погодные условия – дождь, туман.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, автоинспекторы несут службу на 210-м и 272-м км трассы, предупреждая водителей о необходимости сбавить скорость.

Автомобилистов призывают быть внимательными, учитывать плохую видимость, не спешить.

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# автомобилисты , трасса Тюмень - Омск

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