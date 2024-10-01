Водителей предупреждают о тумане на участках трассы Тюмень – Омск
Общество, 21:40 23 октября 2024
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
На участках федеральной автодороги Тюмень – Омск в Голышмановском городском округе и Ишимском районе сложные погодные условия – дождь, туман.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, автоинспекторы несут службу на 210-м и 272-м км трассы, предупреждая водителей о необходимости сбавить скорость.
Автомобилистов призывают быть внимательными, учитывать плохую видимость, не спешить.