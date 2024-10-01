Призывники Тюменской области могут пройти дообследование вне очереди

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Призывников, направленных на дополнительное медобследование, примут без очереди. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Моор по итогам заседания призывной комиссии Тюменской области, сообщает инфоцентр регионального правительства.

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

"В ходе осенней призывной кампании 2024 года в соответствии с заданием Министерства обороны Российской Федерации планируем направить для прохождения военной службы около двух тысяч человек. Для отправки организовано более 80 команд. В муниципальных образованиях работают 27 призывных комиссий", - рассказал военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков.

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Полностью выполнили задание по призыву в Армизонском, Сорокинском и Ялуторовском районах. Совместно с Управлением МВД РФ по Тюменской области и его территориальными подразделениями военкоматы разыскивают тех, кто уклоняется от воинской обязанности. Чтобы усилить эту работу, Александр Моор поручил образовательным организациям области направлять в военные комиссариаты сведения об отчисленных студентах, а главам муниципалитетов добиться стопроцентной явки на призывные комиссии.