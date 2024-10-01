Призывники Тюменской области могут пройти дообследование вне очереди
Призывников, направленных на дополнительное медобследование, примут без очереди. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Моор по итогам заседания призывной комиссии Тюменской области, сообщает инфоцентр регионального правительства.
"В ходе осенней призывной кампании 2024 года в соответствии с заданием Министерства обороны Российской Федерации планируем направить для прохождения военной службы около двух тысяч человек. Для отправки организовано более 80 команд. В муниципальных образованиях работают 27 призывных комиссий", - рассказал военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков.
Полностью выполнили задание по призыву в Армизонском, Сорокинском и Ялуторовском районах. Совместно с Управлением МВД РФ по Тюменской области и его территориальными подразделениями военкоматы разыскивают тех, кто уклоняется от воинской обязанности. Чтобы усилить эту работу, Александр Моор поручил образовательным организациям области направлять в военные комиссариаты сведения об отчисленных студентах, а главам муниципалитетов добиться стопроцентной явки на призывные комиссии.