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Призывники Тюменской области могут пройти дообследование вне очереди

Губернатор, 10:13 24 октября 2024

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Призывников, направленных на дополнительное медобследование, примут без очереди. Соответствующее поручение дал губернатор Александр Моор по итогам заседания призывной комиссии Тюменской области, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

"В ходе осенней призывной кампании 2024 года в соответствии с заданием Министерства обороны Российской Федерации планируем направить для прохождения военной службы около двух тысяч человек. Для отправки организовано более 80 команд. В муниципальных образованиях работают 27 призывных комиссий", - рассказал военный комиссар Тюменской области Сергей Чирков.

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Полностью выполнили задание по призыву в Армизонском, Сорокинском и Ялуторовском районах. Совместно с Управлением МВД РФ по Тюменской области и его территориальными подразделениями военкоматы разыскивают тех, кто уклоняется от воинской обязанности. Чтобы усилить эту работу, Александр Моор поручил образовательным организациям области направлять в военные комиссариаты сведения об отчисленных студентах, а главам муниципалитетов добиться стопроцентной явки на призывные комиссии.

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# Александр Моор , осенний призыв , призывники

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