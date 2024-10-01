  • 24 октября 202424.10.2024четверг
  • USD96,6379
    EUR104,3815
  • В Тюмени 5..7 С 1 м/с ветер южный

Обучающий цикл школы сахарного диабета прошли тюменские медики

Общество, 18:51 24 октября 2024

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Углубленный обучающий цикл школы сахарного диабета прошли вагайские специалисты терапевтической службы Областной больницы № 9. Брать диабет под контроль и оценивать риски пациентов научили врача-терапевта Екатерину Дяченко и медицинскую сестру Гузель Фахрутдинову.

Как сообщает департамент здравоохранения Тюменской области, программа повышения квалификации длилась пять дней.

"Благодаря бесценному опыту преподавателей мы приобрели нужные навыки по обучению больных сахарным диабетом первого и второго типа. Узнали полезную информацию по соблюдению правильного питания, а также правила по использованию инсулина и его введению", - рассказала Екатерина Дяченко.

Теоретическая часть курса отрабатывалась на практике. Участники делились на группы и последовательно имитировали занятия с будущими пациентами по таким важнейшим аспектам обучения, как самоконтроль, гипогликемия, гипокалорийное питание, физические нагрузки, алкоголь, количественная оценка углеводов. Таким образом, медики занимались отработкой навыков и их закреплением с целью оказания качественной медицинской помощи в амбулаторных условиях.

В рамках федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом" нацпроекта "Здравоохранение" в планах у вагайских специалистов профилактическая работа по мотивации пациентов к лечению и предупреждению их о возможных осложнениях заболевания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Вагайский район , медики , сахарный диабет

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:23 24.10.2024273 жителя Тюменской области пожаловались на качество воды
19:12 24.10.2024В Тобольском районе изготавливают окопные свечи с сосновыми шишками
19:01 24.10.2024Региональные ИИ-решения в здравоохранении представили в Тюмени
18:51 24.10.2024Обучающий цикл школы сахарного диабета прошли тюменские медики