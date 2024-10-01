Технику на 78 миллионов рублей закупят для противопожарной службы в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пожарную технику на 78 млн рублей закупят для противопожарной службы в Тюменской области до конца 2024 года.

Об этом на пресс-конференции в пресс-центре информационных агентств "Интерфакс" и "Тюменская линия" рассказал заместитель директора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Горин.

В 2021 году в Тюменской области была создана противопожарная служба. На сегодняшний день в ее состав входят 87 отдельных постов общей численностью 754 человека. В распоряжении огнеборцев — 113 единиц пожарной техники.

"Подразделения осуществляют прикрытие 356 населенных пунктов. В 2024 году создали отряд государственной противопожарной службы № 3. Теперь во всех населенных пунктах региона за исключением тобольской зоны находятся подразделения противопожарной службы. С 2025 года начнем ее развитие уже в Тобольском районе", — поделился Андрей Горин.

Для эффективной работы противопожарной службы и своевременного реагирования на происшествия в 2023 году приобрели 14 единиц пожарной техники на сумму более 113 млн рублей.

Сотрудники противопожарной службы уделяют внимание профилактической работе. Проведено более семи тысяч подворовых обходов. Проинструктировано более 11 тыс. человек, распространено столько же листовок с правилами пожарной безопасности.

Инна Пахомова