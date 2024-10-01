В Тюмени обсуждают, заменят ли нейросети преподавателей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Секция "Эксперименты с ИИ в образовании" прошла в Тюменском технопарке в рамках XVII Тюменского цифрового форума информационных технологий "Инфотех" 24 октября. Преподаватели ведущих университетов страны, студенты, школьники за круглым столом обсуждали, способны ли нейросети заменить преподавателей.

"С этим явлением – искусственный интеллект – мы вынуждены считаться. Объем его погружения в систему образования пока посчитать трудно. Убежден, что ИИ принесет поддержку и развитие, как минимум, в технологиях самообучения, индивидуальных траекторий. Мы получим новые возможности", - уверен заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

В Тюменской области основным центром применения искусственного интеллекта в системе образования стал Тюменский госуниверситет. С начала 2024 года разработан и утвержден специальный проект, с апреля начались эксперименты внутри образовательного процесса. Команда вуза пытается отчасти заменить высококвалифицированного преподавателя на искусственный интеллект.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Мы используем кастомизированные большие языковые модели, не просто нейросети, которые общедоступны. В данном случае мы говорим про персоны курсов, которые выступают экспертами в определенной области. Они учатся на определенных текстах, выстраивается логика их работы со студентами и сопровождение студента, чтобы он двигался для получения образовательных результатов. Мы делаем это в разных дисциплинах, в начале это были аналитическая систематика, история мира, теория новых медиа. Сейчас в эксперименте участвуют математика для гуманитариев, история России, основы российской государственности", - рассказала модератор секции, директор школы образования и центра образовательных разработок на основе ИИ ТюмГУ Ульяна Раведовская.

Эксперименты с ИИ в образовании эксперты оценивают как удачные. Свои кейсы для участников круглого стола представили преподаватели УрФУ, ВШЭ, МГПУ, ТюмГУ. По мнению спикеров, пока ни один продукт не готов к применению на 100 %, работа продолжается.

"Искусственный интеллект способен заменить человека в сильно большей степени, чем могло казаться полгода назад. Полностью вывести преподавателя из аудитории нельзя, но если мы разбираем по косточкам, что делает преподаватель, и под каждое его действие конструируем кастомизированное решение и экспериментально пробуем, то в большой степени его можем заменить. Таким образом, можем решить проблему с кадровым голодом в университетах", - подчеркнула Ульяна Раведовская.

Форум "Инфотех" стал площадкой для продуктивного диалога, выстраивания коммуникаций, путей решения вопросов внедрения ИИ в образование.

Напомним, цифровой форум проходит в Тюмени 23 и 24 октября. В нем принимают участие представители из разных регионов страны. Главная тема – применение технологий искусственного интеллекта во все сферы жизнедеятельности.

Анжела Лебедева