В Тюмени обсуждают, заменят ли нейросети преподавателей
Секция "Эксперименты с ИИ в образовании" прошла в Тюменском технопарке в рамках XVII Тюменского цифрового форума информационных технологий "Инфотех" 24 октября. Преподаватели ведущих университетов страны, студенты, школьники за круглым столом обсуждали, способны ли нейросети заменить преподавателей.
"С этим явлением – искусственный интеллект – мы вынуждены считаться. Объем его погружения в систему образования пока посчитать трудно. Убежден, что ИИ принесет поддержку и развитие, как минимум, в технологиях самообучения, индивидуальных траекторий. Мы получим новые возможности", - уверен заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.
В Тюменской области основным центром применения искусственного интеллекта в системе образования стал Тюменский госуниверситет. С начала 2024 года разработан и утвержден специальный проект, с апреля начались эксперименты внутри образовательного процесса. Команда вуза пытается отчасти заменить высококвалифицированного преподавателя на искусственный интеллект.
"Мы используем кастомизированные большие языковые модели, не просто нейросети, которые общедоступны. В данном случае мы говорим про персоны курсов, которые выступают экспертами в определенной области. Они учатся на определенных текстах, выстраивается логика их работы со студентами и сопровождение студента, чтобы он двигался для получения образовательных результатов. Мы делаем это в разных дисциплинах, в начале это были аналитическая систематика, история мира, теория новых медиа. Сейчас в эксперименте участвуют математика для гуманитариев, история России, основы российской государственности", - рассказала модератор секции, директор школы образования и центра образовательных разработок на основе ИИ ТюмГУ Ульяна Раведовская.
Эксперименты с ИИ в образовании эксперты оценивают как удачные. Свои кейсы для участников круглого стола представили преподаватели УрФУ, ВШЭ, МГПУ, ТюмГУ. По мнению спикеров, пока ни один продукт не готов к применению на 100 %, работа продолжается.
"Искусственный интеллект способен заменить человека в сильно большей степени, чем могло казаться полгода назад. Полностью вывести преподавателя из аудитории нельзя, но если мы разбираем по косточкам, что делает преподаватель, и под каждое его действие конструируем кастомизированное решение и экспериментально пробуем, то в большой степени его можем заменить. Таким образом, можем решить проблему с кадровым голодом в университетах", - подчеркнула Ульяна Раведовская.
Форум "Инфотех" стал площадкой для продуктивного диалога, выстраивания коммуникаций, путей решения вопросов внедрения ИИ в образование.
Напомним, цифровой форум проходит в Тюмени 23 и 24 октября. В нем принимают участие представители из разных регионов страны. Главная тема – применение технологий искусственного интеллекта во все сферы жизнедеятельности.
Анжела Лебедева