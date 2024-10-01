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Тюменцы сыграют с футболистами из Красноярска

Спорт, 13:53 25 октября 2024

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

Футболисты "Тюмени" проведут домашний матч МЕЛБЕТ-Первой лиги с "Енисеем" из Красноярска 26 октября. Билеты на игру можно приобрести по ссылке. Также билеты есть в точках продаж kassy.ru в офисе "Городских зрелищных касс". В кассах "Геолога" билеты появятся в день игры за три часа до начала матча, сообщает пресс-служба клуба.

Для студентов вход на сектор "F" будет бесплатным. Чтобы попасть на стадион "Геолог", нужно будет просто предъявить студенческий билет контролёру.

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