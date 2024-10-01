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Учебники для поваров от Тюменской области используют в колледже Краснодона

Общество, 16:04 25 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 2,5 тыс. новых учебников для будущих поваров-кондитеров используют на уроках студенты Краснодонского торгово-кулинарного колледжа. Все пять модулей подарены шефом-регионом Тюменской областью, сообщает администрация Краснодонского муниципального округа.

"Эта литература была нам очень необходима. Мы ее ждали, потому что фонд по учебникам профессионального цикла не обновлялся 30 лет. Мы очень рады и благодарны правительству и жителям Тюменской области за поддержку и сотрудничество", - сказала директор Краснодонского торгово-кулинарного колледжа Светлана Усачева.

Отметим, новые учебники для теоретических и практических занятий по информатике начали использовать студенты и Суходольского горного колледжа Краснодонского муниципального округа.

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# колледжи , Краснодон , поддержка

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