17 человек представят Тюменскую область в финале чемпионата "Абилимпикс"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

17 человек представят Тюменскую область в финале чемпионата "Абилимпикс" в Москве, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Победители региональных этапов из всех 89 субъектов России, успешно прошедшие отбор, продемонстрируют навыки по 50 основным и 11 презентационным компетенциям различных отраслей экономики. Чемпионат пройдет с 26 по 29 октября.

Честь региона на состязании будут отстаивать: Алексей Бизин ("Карвинг", специалисты); Елена Ворон ("Карвинг", специалисты); Полина Мингазова ("Поварское дело", специалисты); Алена Тармакулина ("Поварское дело", студенты); Петр Созинов ("Столярное дело", специалисты); Алина Никитина ("Медицинский и социальный уход", студенты); Максим Степанов ("Массаж", студенты); Юлия Цыбочкина ("Кондитерское дело", специалисты); Екатерина Коркунова ("Кондитерское дело", школьники); Валерия Попова ("Жестовое искусство", специалисты); Константин Пережогин ("Веб-разработка", специалисты); Ксения Потеряева ("Веб-разработка", студенты); Анатолий Протасюк ("Мастер по приготовлению пиццы", школьники); Максим Тарасов ("Электропривод и автоматика", студенты); Сергей Глебский ("Косторезное дело", студенты); Глеб Шульман ("Косторезное дело", студенты); Эмиль Хабибуллин ("Косторезное дело", студенты).

Следить за итогами соревновательных дней можно на официальном сайте чемпионата.