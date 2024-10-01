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"Виртуальный консультант 72" в финале Всероссийского конкурса

Общество, 18:27 25 октября 2024

скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Диалоговая нейросетевая система "Виртуальный консультант 72" Тюменской области в финале Всероссийского конкурса. По оценке экспертов – это будущее содействия занятости, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Список финалистов утвердил Оргкомитет III Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере содействия занятости населения.

Основная цель проекта "Виртуальный консультант 72", - это оказание информационно-консультативных услуг гражданам и работодателям. Решение основано на искусственном интеллекте и работает круглосуточно, обеспечивает мгновенный доступ к необходимой информации, способно обрабатывать и анализировать запросы, предоставляя точные и актуальные ответы.

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# искусственный интеллект

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