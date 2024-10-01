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Лучшие практики представят гражданские активисты на форуме УФО

Общество, 18:38 25 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лучшие практики представят волонтёры и гражданские активисты на форуме Уральского федерального округа. У общественных организаций, которые занимаются помощью участникам СВО и их близким, накоплен уникальный опыт. Поделиться им они смогут с единомышленниками на форуме "Патриоты Урала".

Об этом заявил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога по итогам визита в филиал фонда "Защитники Отечества" в Югре.

"Ко мне часто обращаются представители общественных организаций, которые оказывают помощь участникам СВО и их близким, а также разработчики необходимой для фронта продукции. Встретиться со всеми лично я не могу, поэтому было принято провести большой форум для волонтёров и гражданских активистов Уральского федерального округа. На нём все участники смогут поделиться наработками, озвучить идеи и проблемы, с которыми они сталкиваются при реализации проектов. Каждый регион возьмёт для себя что-то новое, и по итогу мы выровняем меры поддержки по всему федеральному округу", – сообщил Артём Жога.

Отметим, форум "Патриоты Урала" состоится в Верхней Пышме Свердловской области ориентировочно 1 ноября. В центре обсуждения формы поддержки участников специальной военной операции, а также координация усилий добровольцев и гражданских активистов для усиления патриотического воспитания и содействия в решении социальных и оборонительных задач.

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# поддержка , полпред президента в УФО , СВО

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