В Тюменской области на выходные организовали рейды по выявлению пьяных водителей

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Рейды по выявлению пьяных водителей проведут на автодорогах Тюменской области 26 и 27 октября. Проверки начнутся уже в пятницу, сообщает Госавтоинспекция.

"Рейды по выявлению пьяных водителей, точечные проверки состоятся во всех городах и районах региона. Вместе с автоинспекторами в них примут участие представители общественности. Госавтоинспекция будет незамедлительно реагировать на сигналы населения о пьяном и неадекватном вождении", - подчеркнули в областном ведомстве.

За последние семь дней в регионе отстранили от участия в движении 99 водителей, управляющих транспортом под воздействием алкоголя или наркотиков. Максимум пришелся на 20 октября, когда инспекторы задержали 23 нарушителей.