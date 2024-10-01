Специалисты "Дома Машарова" Тюмени научат делать из стекла произведения искусства

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Делать из стекла произведения искусства научат специалисты "Дома Машарова" в Тюмени. "Стеклянные" мастер-классы здесь проведут в честь 30-летия музея 26 и 31 октября.

В эти два дня мастера расскажут, как создавать витражную роспись. Это техника декорирования стеклянных поверхностей, которая имитирует кусочки стекла. На занятии посетители смогут по своим идеям и эскизам украсить витражной живописью кружку или бокал на выбор.

В ходе занятия участники познакомятся с историей возникновения и видами витража, узнают особенности нанесения и закрепления рисунка, научатся использовать специальные краски и контуры и применят это на практике. Начало в 13 час. 30 минут, стоимость 1,3 тыс. рублей.

Еще один мастер-класс в "Доме Машарова" научит работе со стеклом в технике "фьюзинг". Опытный мастер поможет создать салфетницу, которая может стать оригинальным подарком. В работе используется качественное американское стекло и инструменты итальянского, немецкого производств.

Мастер-классы по фьюзингу проходят каждое воскресенье с 16 час. до 19 час., каждый час. Стоимость: 1,1 тыс. рублей, сообщает музей "Дом Машарова".

Записаться на оба мастер-класса можно по телефону 8-3452-46-13-10.

Возрастное ограничение 12 +.