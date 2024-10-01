Жители Тюменской области стали чаще посещать рестораны и кафе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Чаще посещать рестораны и кафе стали жители Тюменской области. Средний чек на одного человека превышает 2,1 тыс. рублей в месяц. Оборот общепита в регионе с января по август составил 28 млрд 212 млн рублей.

По данным Росстата, прирост – плюс 8,7 % по сравнению с тем же периодом годом ранее. При этом в августе был установлен рекорд года, когда оборот составил 3 млрд 772 млн рублей – на 16,1 % больше, чем в конце прошлого лета. Средний чек на жителя превысил 2,3 тыс. рублей.

Чуть меньше оборот в июле - 3 млрд 627,7 млн рублей. Самые скромные расходы сложились в январе и феврале – более 3,3 млрд рублей в месяц, пишет "Вслух.ру".