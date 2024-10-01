Проект "Публичная выставка 1871 г." работает в тюменском музее "Городская дума"

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Проект "Публичная выставка 1871 г." работает в музее "Городская дума" (ул. Ленина, 2) в Тюмени. На ней представленные оригинальные ремесленные и промышленные изделия и их аналоги, экспонировавшиеся на одноименной выставке.

Участники представляли изделия из дерева, глины, керамики, металла, ткани, фотоснимки, образцы угля, клея, мыла, нефти, палеонтологические находки и паровые машины. В выставке принимали участие такие известные тюменцы, как Прокопий Подаруев, Филимон Колмогоров, Иван Игнатов, Константин Высоцкий, Гектор Гуллет и другие.

Выставка работает до 30 ноября, сообщает департамент культуры Тюменской области.