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Общественный транспорт Тюмени переходит на зимний режим работы

Общество, 11:49 27 октября 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Общественный транспорт Тюмени перейдет на зимний режим работы 28 октября. Часть дачных автобусов прекратят работу.

На протяжении зимы ежедневно продолжат курсировать маршруты №№ 32, 36, 36к, 97, 100, 114, 119, 120к, 129к, 134, 135, 138, 143, 144, 145к, 147, 151к, 152к, 153, 155к, 156, 157, 158, пишет Вслух.ру.

Актуальное расписание можно уточнить по телефону информационно-справочной службы "Тюменьгортранс" 8-800-250-07-22, на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт".

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# общественный транспорт

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