Новую школу построят в Уватском районе к началу 2025 года
Общество, 15:46 27 октября 2024
Строительство школы в п. Першино Уватского района планируют завершить к началу 2025 году. Строительно-монтажные работы идут с опережением графика, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.
Уже окончены работы по устройству котлована, фундамента, кладке внутренних и наружных стен. К окончанию подходят кровельные работы и установка окон и витражей. Внутренняя отделка в здании выполнена более чем наполовину. Одновременно со строительными работами ведется благоустройство прилегающей территории и установка малых архитектурных форм.
Новая школа рассчитана на 60 учеников.