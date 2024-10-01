Новую школу построят в Уватском районе к началу 2025 года

Строительство школы в п. Першино Уватского района планируют завершить к началу 2025 году. Строительно-монтажные работы идут с опережением графика, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

Уже окончены работы по устройству котлована, фундамента, кладке внутренних и наружных стен. К окончанию подходят кровельные работы и установка окон и витражей. Внутренняя отделка в здании выполнена более чем наполовину. Одновременно со строительными работами ведется благоустройство прилегающей территории и установка малых архитектурных форм.

Новая школа рассчитана на 60 учеников.