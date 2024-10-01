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Тюменцы напишут исторический диктант 1 ноября

Общество, 08:14 29 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Исторический диктант состоится в Тюменском государственном университете в Институте социально-гуманитарных наук (ул. Ленина, 23) 1 ноября, начало - в 17 часов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Ежегодная просветительская акция объединит любителей и знатоков истории России. Она пройдет в третий раз с возможностью очного и дистанционного участия.

Всероссийский исторический диктант – акция, запущенная движением "Волонтёры истории". Ее главная цель – популяризация и сохранение исторических знаний, а также повышение интереса в обществе к истории Отечества.

Написать диктант может любой желающий вне зависимости от возраста, образования и гражданства. Он состоит из 40 вопросов разного уровня сложности и охватывает более чем тысячелетнюю историю нашей страны.

Научным партнером акции в 2024 году выступает Казанский федеральный университет и Российское историческое общество.

Выбрать удобный формат и зарегистрироваться как участник на площадке ТюмГУ можно на сайте.

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# диктант , история , образование , ТюмГУ

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