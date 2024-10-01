Более 100 тюменцев представят свои товары на ноябрьском маркете локальных проектов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Маркет локальных проектов IGOLKAmarket состоится на Алебашевском базаре в Тюмени 2, 3 и 4 ноября. Свои товары будут продавать 100 участников, сообщают организаторы.

Тюменцы могут приобрести на ярмарке товары местных производителей, детскую и взрослую одежду и обувь от российских дизайнеров, предметы быта и интерьера от мастерских. Для юных жителей города на первом этаже создадут зону мастер-классов. Производители будут ждут горожан с 11 до 20 часов.

Подробная программа представлена в группе во ВКонтакте. Вход свободный.

Возрастное ограничение: 0+