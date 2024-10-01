Образовательный форум "Человеческий капитал" пройдет в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Образовательный форум "Человеческий капитал" пройдет в Тюменском технопарке 23 ноября. На площадке соберутся специалисты, готовые работать с инновационными проектами и изучать инструменты по развитию человеческого капитала в области, сообщает Западно-Сибирский межрегиональный научно-образовательный центр.

ЗапСибНОЦ проводит такое мероприятие впервые. Форум направлен на повышение компетенций. Участникам представят треки: научно-технологическая независимость - для молодых ученых и технологических предпринимателей; стратегия управления человеческим капиталом - для руководителей компаний и HR-специалистов; компетенции будущего - для рабочей молодежи, начинающих предпринимателей и отдельных специалистов.

"Этот форум появился благодаря накопленному опыту реализации социо-гуманитарных проектов ЗапСибНОЦ. В его основе лежит большая база исследований по человеческому капиталу, метакомпетенциям и работе с инновационными проектами. Нам удалось собрать экспертов, которые дают конкретные инструменты, а каждый участник получит свою универсальную рабочую тетрадь по тематике трека, чтобы уже сразу после форума начать внедрять инструменты в свою деятельность", - рассказала руководитель центра комплексного развития компетенций АНО "Агентство инноваций" Александра Бальчугова.

В рамках трека "Научно-технологическая независимость" предусмотрена программа повышения квалификации, цель которой - приобретение навыков работы с проектами в продуктовой логике и образовательные блоки по четырем тематикам: смыслы, решение, экономика, упаковка.

Для участников трека "Стратегия управления человеческим капиталом" разработают конструктор стратегий по жизненному циклу сотрудников. Он поможет быстро подбирать эффективные инструменты по работе с человеческим капиталом.

На треке "Компетенции будущего" каждый получит возможность продиагностировать свои универсальные компетенции, повысить уровень на мастер-классах и получить индивидуальные рекомендации развитию.

Зарегистрироваться на форум и узнать все подробности можно по ссылке.