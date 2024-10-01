Два тюменца поборются за титул чемпиона в турнире на голых кулаках

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Тюменцы Виктор Баталов и Шохрух Джиянов сразятся в финале Гран-при на голых кулаках, который пройдет на площадке СК "Центральный" в Тюмени 9 ноября.

Спортсмены поборются за титул чемпиона RCC Hard в полулегком весе, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города. Победитель также получит денежный приз. Начало турнира в 18 часов.

Возрастное ограничение: 18+