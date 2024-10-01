Два тюменца поборются за титул чемпиона в турнире на голых кулаках
Спорт, 17:10 28 октября 2024
| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени
Тюменцы Виктор Баталов и Шохрух Джиянов сразятся в финале Гран-при на голых кулаках, который пройдет на площадке СК "Центральный" в Тюмени 9 ноября.
Спортсмены поборются за титул чемпиона RCC Hard в полулегком весе, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города. Победитель также получит денежный приз. Начало турнира в 18 часов.
Возрастное ограничение: 18+