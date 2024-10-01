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Два тюменца поборются за титул чемпиона в турнире на голых кулаках

Спорт, 17:10 28 октября 2024

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Тюменцы Виктор Баталов и Шохрух Джиянов сразятся в финале Гран-при на голых кулаках, который пройдет на площадке СК "Центральный" в Тюмени 9 ноября.

Спортсмены поборются за титул чемпиона RCC Hard в полулегком весе, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города. Победитель также получит денежный приз. Начало турнира в 18 часов.

Возрастное ограничение: 18+

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