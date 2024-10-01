32 предложения по развитию воспитательного пространства подали тюменцы на конкурс общества "Знание"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

32 предложения по развитию воспитательного пространства в своем регионе подали тюменские родители на конкурс общества "Знание". Всего по итогам отбора получилось 6 тыс. 191 инициатива от родительских комитетов из 89 регионов России.

Наиболее популярная номинация среди всех участников – патриотическое воспитание, в этой категории - 1 тыс. 740 заявок, также большой отклик вызвали номинации по духовно-нравственному воспитанию (1 тыс. 169 заявок) и физическому воспитанию (965 заявок). На следующем этапе инициативы оценят конкурсная комиссия и экспертный совет, а после победителей конкурса определят члены Всероссийского родительского комитета.

"Конкурс, организованный совместно с обществом "Знание", призван мотивировать родителей по всей стране участвовать во внеурочной работе школ. Очень важно развивать сотрудничество образовательных организаций и членов семей учеников. И родительские комитеты могут выступить инициаторами интересных и полезных форм досуга, различных проектов, раскрывающих таланты детей. Уверен, среди заявок, поступивших на конкурс, много таких проектов, которые отлично дополнят воспитательные программы школ", — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Победителей объявят на втором заседании Всероссийского родительского комитета не позднее 20 ноября. Для реализации лучших инициатив предусмотрено три категории призового фонда: 500 тыс., 1 млн рублей и 2 млн рублей.

Напомним, конкурс организовало российское общество "Знание" совместно с Министерством просвещения РФ для поддержки родительских комитетов по всей стране. Благодаря ему мамы и папы школьников из разных регионов страны получили возможность реализовать свои проекты сразу по нескольким направлениям: патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое и экологическое воспитание, а также научное познание.