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Юные художники тюменской школы "Гармония" представили рисунки на всероссийском конкурсе

Общество, 17:54 28 октября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Воспитанники тюменской детской школы искусств "Гармония" представили свои работы на Всероссийском конкурсе рисунков "Супергерои чистоты и здоровья". Жители областной столицы могут поддержать юных художников и проголосовать за понравившуюся работу, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тюменской области.

Народное голосование продлится до 3 ноября, имена победителей определятся в двух номинациях: классический рисунок и цифровой рисунок определятся 18 ноября. Добавим, всего на конкурс поступило более 25 тыс. рисунков и цифровых изображений супергероев.

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